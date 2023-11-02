В России пригрозили судящейся с «Газпромом» польской компании

Суд в РФ запретил EuRoPol GAZ судиться «Газпромом» и назначил ей штраф $1,5 млрд

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода «Ямал — Европа», продолжать судебный процесс против «Газпрома». При нарушении запрета иностранной компании будет назначен штраф в размере 1,5 миллиарда долларов, пишет «Интерфакс».

Аналогичную сумму EuRoPol GAZ требует в иске к российской компании. Польская сторона просит возместить ей непогашенную задолженность за транспортировку газа на сумму 850 миллионов злотых (примерно 202,3 миллиона долларов). Долг образовался в 2010 году, но компания не требовала возврата средств при условии, что «Газпром» продолжит транспортировать газ по польскому участку газопровода до 2045 года. Однако в мае 2022 года поставки прекратились.

Из-за остановки поставок через участок газопровода EuRoPol GAZ недополучила прибыль в размере более 5 миллиардов злотых (около 1,2 миллиарда долларов) и обратилась с такой претензией в арбитражный суд при торговой палате Стокгольма.

Протяженность газопровода «Ямал — Европа» превышает две тысячи километров, проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год. Он проходит по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии.