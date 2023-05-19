Владелец польского участка «Ямала — Европы» подал миллиардный иск к «Газпрому»

Польская EuRoPol GAZ решила отсудить у «Газпрома» $1,4 млрд из-за остановки поставок газа

Владелец польского участка газопровода «Ямал — Европа», компания EuRoPol GAZ, решила отсудить у «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов. Об этом вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил в эфире польского телеканала TVP Info.

Министр сообщил, что EuRoPol GAZ подала в арбитражный суд иск против «Газпрома» о возмещении непогашенной задолженности за транспортировку газа на сумму 850 миллионов злотых (примерно 202,3 миллиона долларов). Сасин отметил, что задолженность образовалась в 2010 году, но не была истребована при условии, что «Газпром» продолжит транспортировать газ по польскому участку газопровода до 2045 года.

Еще одна претензия EuRoPol GAZ касается упущенной прибыли из-за остановки поставок через участок газопровода компании. Вице-премьер уточнил, что речь идет о дополнительной сумме более 5 миллиардов злотых (около 1,2 миллиарда долларов). «Именно в эту сумму оценивается прибыль компании до 2045 года — срока, до которого россияне обязались поставлять газ через польскую территорию», — добавил Сасин. По данным польского информагентства РАР, иск к российской компании был подан в арбитраж при торговой палате Стокгольма.

Протяженность газопровода «Ямал — Европа» превышает две тысячи километров, проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год. Он проходит по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии.

Поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» резко сократились в конце 2021 года. В апреле 2022 года Польша ввела санкции против «Газпрома» в рамках деятельности EuRoPol GAZ. В мае Россия ввела ответные блокирующие санкции против EuRoPol GAZ, что означало для «Газпрома» запрет на использование принадлежащего этой компании участка газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

EuRoPol GAZ было совместным предприятием «Газпрома» и польской PGNiG. В ноябре 2022 года стало известно о намерении Польши отобрать 48-процентную долю российской компании в EuRoPol GAZ. Решение принял министр по вопросам развития и технологий республики Вальдемар Буда, в отношении доли «Газпрома» было введено внешнее управление.