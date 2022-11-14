Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:25, 14 ноября 2022Экономика

Польша лишила «Газпром» прав на участок газопровода Ямал — Европа

Parkiet: Польша приняла решение выкупить долю «Газпрома» в газопроводе Ямал — Европа
СюжетСанкции против России:

Фото: Wojciech Kardas / Reuters

Власти Польши отберут долю «Газпрома» во владельце польского участка газопровода Ямал — Европа, компании EuRoPol GAZ. Решение о приобретении акций российской компании принял министр по вопросам развития и технологий республики Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности страны, пишет польское издание Parkiet.

Лишение «Газпрома» 48-процентной доли в проекте должно быть исполнено незамедлительно. Министр ввел внешенее управление в отношении доли российской компании для обеспечения работы совместного предприятия «Газпрома» с другим акционером — польской PGNiG. Это было необходимо, поскольку участие в проекте подразумевает перекрестное представительство главных акционеров, а в нынешней ситуации взаимодействие было невозможным, что блокировало принятие решений как правлением, так и собранием акционеров.

Протяженность газопровода Ямал — Европа превышает две тысячи километров. Он идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере и проходит по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

В апреле 2022 года Польша ввела санкции против «Газпрома» в рамках деятельности EuRoPol GAZ. Акции компании в проекте были заморожены. В мае Россия ввела ответные блокирующие санкции против EuRoPol GAZ. Для «Газпрома» это означало запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытках ВСУ помешать людям покинуть Херсон
Козленок родился с человеческим лицом и с похожими на очки кругами вокруг глаз
Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях принцессы Дианы
Таран беспилотника в ходе спецоперации показали на видео
Российского депутата обвинили в небрежном хранении оружия после убийства
Стало известно о планах Маска заставить сотрудников Twitter платить за обеды
Россиянам стали доступны подешевевшие туры на популярный курорт Азии
Киеву и семи областям Украины предрекли многодневные отключения света
Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников
Россия запретила въезд в страну для 100 граждан Канады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.