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09:46, 2 ноября 2023Ценности

Популярная рэперша снялась в костюме с иллюзией голого тела

Фото: @dojacat

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) снялась в костюме с иллюзией голого тела. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 28-летняя исполнительница позировала в облегающем сером комбинезоне с рукавами-перчатками и принтом в виде обнаженной женской фигуры. Также она примерила укороченную кожаную куртку и сапоги-чулки с подвязками, которые крепились к кожаному поясу.

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Кроме того, звезда надела солнцезащитные очки и серьги-кольца и сделала макияж, подчеркнув губы розовой помадой и нарисовав так называемые брови-ниточки.

В октябре сообщалось, что французский модный бренд Jean-Paul Gaultier выпустил одежду с иллюзией голого тела. Так, в продаже появился облегающий комбинезон телесного оттенка с принтом, изображающим анатомические особенности обнаженной женской фигуры.

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      Карина Черных
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