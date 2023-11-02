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17:09, 2 ноября 2023Спорт

Психолог рассказала об опасности зависимости от тренировок

Психолог Сильвер рассказала, что зависимость от тренировок опасна для здоровья

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Психолог Джоанна Сильвер рассказала об опасности зависимости от тренировок. Ее слова приводит Daily Mail.

Специалист объяснила, что зависимость от фитнеса может свидетельствовать о развитии нервной анорексии. «Последствиями такого расстройства могут стать болезни сердца и сосудов, почечная недостаточность и бесплодие. Заболевание тяжело диагностировать, поскольку оно зачастую воспринимается пациентом и окружающими как забота о здоровье», — заявила она.

Также Сильвер перечислила признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не пропустить проблему. Психолог рассказала, что зависимые от спорта люди отдают приоритет упражнениям, а не времени с семьей и друзьями, чрезмерно беспокоятся о своем питании, чувствуют сильную вину за пропуск занятий.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения в США нашли связь между активным образом жизни и достатком. Они выявили, что активный образ жизни способствует увеличению дохода.

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      Дарья Коршунова
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