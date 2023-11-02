Психолог рассказала об опасности зависимости от тренировок

Психолог Сильвер рассказала, что зависимость от тренировок опасна для здоровья

Психолог Джоанна Сильвер рассказала об опасности зависимости от тренировок. Ее слова приводит Daily Mail.

Специалист объяснила, что зависимость от фитнеса может свидетельствовать о развитии нервной анорексии. «Последствиями такого расстройства могут стать болезни сердца и сосудов, почечная недостаточность и бесплодие. Заболевание тяжело диагностировать, поскольку оно зачастую воспринимается пациентом и окружающими как забота о здоровье», — заявила она.

Также Сильвер перечислила признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не пропустить проблему. Психолог рассказала, что зависимые от спорта люди отдают приоритет упражнениям, а не времени с семьей и друзьями, чрезмерно беспокоятся о своем питании, чувствуют сильную вину за пропуск занятий.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения в США нашли связь между активным образом жизни и достатком. Они выявили, что активный образ жизни способствует увеличению дохода.

