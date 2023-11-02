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15:26, 2 ноября 2023Россия

Путин поручил создать в России национальный центр исторической памяти

Путин поручил создать национальный центр памяти при президенте России

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране национальный центр исторической памяти. Текст указа главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации создается для сохранения и защиты традиционных ценностей, культуры и исторической памяти, говорится в указе. Помимо этого, организация призвана реализовывать общественно значимые проекты и инициативы.

Имущество центра будет сформировано как за счет федерального бюджета, так и за счет добровольных взносов и пожертвований.

Ранее к отстаиванию исторической памяти призвали в Общественной палате. В беседе с «Лентой.ру» член палаты Никита Анисимов заявил, что России необходим «информационный щит от фейков и фальсификаций».

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      Алан Босиков
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