Россия призвала стороны в Израиле и Газе прекратить кровопролитие

Небензя: Россия призвала стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие

Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие. Об этом на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Также Небензя отметил важность дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. Дипломат подчеркнул, что рано или поздно по этому пути придется пойти.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.