Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:44, 2 ноября 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС РФ: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 3 и 4 ноября

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В течение пятницы, 3 ноября, а также ночью и утром субботы, 4 ноября, в Краснодарском крае будет объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений. О надвигающейся на Кубань опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, в некоторых частях края, кроме Сочи, ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой и сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

В связи с этим специалисты рекомендуют в случае усиления ветра находиться в помещениях, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, — говорится в сообщении. — Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов».

Ранее в октябре россиянина с 13-летней дочерью двое суток пытались снять с горы Ачишхо в Сочи. Мужчина вместе с ребенком отправились в поход в понедельник, 30 октября, но сбились с маршрута и оказались на сыпучих скалах. Туристы поняли, что не смогут выбраться самостоятельно, и позвали на помощь спасателей Красной Поляны.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      В зоне СВО погиб российский ас-оператор беспилотников

      Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили на свидании в театре

      Морские звезды оказались головами

      Латвия введет запрет на нахождение в стране российских машин

      В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

      Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

      На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

      В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

      Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости