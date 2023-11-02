Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС РФ: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 3 и 4 ноября

В течение пятницы, 3 ноября, а также ночью и утром субботы, 4 ноября, в Краснодарском крае будет объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений. О надвигающейся на Кубань опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, в некоторых частях края, кроме Сочи, ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой и сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим специалисты рекомендуют в случае усиления ветра находиться в помещениях, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, — говорится в сообщении. — Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов».

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