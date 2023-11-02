Россиянам напомнили о десятидневном отдыхе на новогодние праздники

Юрист Нечаева: жители России будут отдыхать на новогодние праздники десять дней

В России новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года и составят 10 дней. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передает РИА Новости.

Жители страны будут отдыхать десять дней в связи с тем, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресение. Нерабочими с 1 по 8 января дни после Нового года объявлены в соответствии со статью 112 Трудового кодекса России.

Эксперт напомнила, что, согласно Трудовому кодексу, при совпадении праздничного и нерабочего дня выходной переносится на следующий после праздничного нерабочий день, однако такое правило не касается новогодних праздников.

«Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день», — пояснила она, добавив, что два выходных дня перенесут, согласно постановлению правительства, на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Ближайшие праздничные выходные ждут россиян в начале ноября — в связи с празднованием Дня народного единства нерабочими будут три дня с 4 по 6 ноября. Поскольку пятница, 3 ноября, является предпраздничным днем, продолжительность рабочего времени сократят на один час.