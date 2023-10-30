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09:34, 30 октября 2023Россия

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в начале ноября

Россиянам напомнили о трех выходных в начале ноября из-за Дня народного единства

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам напомнили о трех выходных в начале ноября из-за празднования Дня народного единства, передает ТАСС.

Речь идет о 4, 5 и 6 ноября, кроме того, жителей России предупредили о короткой рабочей неделе. Поскольку пятница, 3 ноября, является предпраздничным днем, продолжительность рабочего времени сократят на один час.

Выходной из-за Дня народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября, было решено перенести на понедельник. Таким образом, 6 ноября станет нерабочим днем.

До этого о сокращенной рабочей неделе рассказали представители Роструда.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2024 год. Согласно постановлению, грядущие новогодние каникулы продлятся десять дней.

Россияне выйдут на работу 9 января, так как 30 и 31 декабря 2023 года выпадают на субботу и воскресенье.

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      Анна Щербакова
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