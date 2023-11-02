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13:43, 2 ноября 2023Путешествия

Россиянам рассказали о новом способе оплаты покупок в Турции

Банки РФ начали устанавливать терминалы для оплаты картами «Мир» в Турции

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Российские банки начали устанавливать в торговых точках Турции эквайринговые терминалы для оплаты отечественными картами «Мир». О новом способе совершения покупок россиянам рассказали «Известия».

По данным издания, уже пять кредитных организаций установили терминалы в отелях, кафе, сувенирных лавках и аптеках курортной страны. Транcакция происходит так же, как и на территории России: деньги списываются в рублях и поступают на рублевый счет компании в турецком банке.

Уточняется, что схема не нарушает никакие санкции, поскольку для проведения оплаты используется не местный терминал, а тот, который предоставил банк РФ. При этом в нем не пройдет оплата через иностранный «пластик».

Ранее стало известно, что Россия и Турция создадут альтернативу картам «Мир». Отмечается, что турецкая финансовая система сильно интегрирована в западную и Анкара подвергалась зарубежному корпоративному давлению, из-за чего туристам в Турции часто отказывали в обслуживании по картам «Мир».

В июле глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила о планах регулятора вывести карты российской платежной системы «Мир» в несколько новых стран. По ее словам, на данный момент рынок находит такие решения и самостоятельно, например, в Турции.

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      Зарина Дзагоева
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