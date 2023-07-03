В Центробанке заявили о планах вывести карты «Мир» в несколько новых стран

В ЦБ РФ заявили о планах вывести карты системы «Мир» в пять-шесть новых стран

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина заявила о планах регулятора вывести карты российской платежной системы «Мир» в несколько новых стран. Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».

Как отметила Бакина, Банк России работает над расширением списка стран, где карты «Мир» могли бы приниматься. В частности, в 2023 году ЦБ планирует вывести их в пять-шесть новых стран. «Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить», — добавила она.

На данный момент рынок находит такие решения и самостоятельно, например, в Турции, рассказала Бакина. Также карты «Мир» внедряются и на Кубе, в настоящее время там настраивают POS-терминалы.

В июне Центробанк Венесуэлы сообщил, что республика начала принимать карты «Мир». Кроме того, власти страны планируют внедрить возможность оплаты товаров и услуг российскими картами в 30 процентах торговых точек.