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10:24, 26 июня 2023Путешествия

В популярной у россиян курортной стране начали принимать карты «Мир»

Центробанк Венесуэлы сообщил, что республика начала принимать карты «Мир»

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

В Венесуэле завершили необходимые мероприятия для подключения к российской платежной системе «Мир». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление главы венесуэльского Центрального банка Каликсто Ортега.

Как уточняет источник, карты «Мир» начнут принимать в более чем 40 тысячах терминалах популярной курортной страны. Кроме того, власти Венесуэлы планируют внедрить возможность оплаты товаров и услуг российскими картами в 30 процентах торговых точек республики.

В марте несколько банков Гаваны на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». На табло банкоматов стала отображаться эмблема российской платежной системы. Кроме того, стало доступно снятие средств с карт банков России. Наличные выдают в кубинских песо.

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    Марк Успенский
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