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14:41, 2 ноября 2023Россия

Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow

Минобороны России заявило о перехвате четырех ракет Storm Shadow за сутки
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Фото: David Monniaux / Wikimedia

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре британские ракеты Storm Shadow. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, удалось перехватить три противокорабельные ракеты «Нептун» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки российские войска уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области.

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30 октября Минобороны России сообщило о пресечении массовой атаки на Крым ракетами Storm Shadow со стороны Украины. По информации министерства, ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 13:00 по московскому времени. Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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      Никита Абрамов
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