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01:20, 2 ноября 2023Экономика

Росстат закажет научную работу по изменению учета расходов и доходов населения

Росстат закажет научную работу за 11,9 млн по изменению учета расходов населения
СюжетСнижение доходов россиян:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2023–2024 года)». Об этом пишет РБК.

Стоимость контракта — 11,9 миллиона рублей. Уточняется, что НИР должна быть выполнена до ноября 2024 года.

Весной Росстат отметил снижение бедности в России до исторического минимума 10,5 процента. Всего число россиян с доходом ниже границы бедности составило 15,3 миллиона человек. Годом ранее этот показатель составлял 16 миллионов человек.

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      Юлия Мискевич
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