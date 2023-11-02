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15:24, 2 ноября 2023Россия

Ростовский губернатор заявил о поражении двух целей системой ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о поражении двух воздушных целей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили две воздушные цели. Такие подробности сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели», — пояснил он.

По словам представителя властей, разрушений на земле нет. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В Ростовской области 2 ноября дважды сработала система ПВО. По словам Голубева, военные поразили цель в 14:37. Затем в 14:40 система ПВО была задействована еще раз. Губернатор пояснил, что военнослужащие продолжают выполнять свою работу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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