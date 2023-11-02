Губернатор Голубев: в Ростовской области вновь задействовали систему ПВО

В Ростовской области вновь задействовали систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в четверг, 2 ноября, губернатор приграничного региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Он пояснил, что военнослужащие продолжают выполнять свою работу в Ростовской области во второй раз.

«В 14:40 система ПВО была задействована», — написал Голубев.

До этого ростовский глава рассказал, что в регионе система ПВО отработала по воздушной цели.

Других подробностей о ситуации губернатор не приводил.

В октябре сообщалось об уничтожении украинских беспилотников, которые летели в сторону нефтехранилища в Ростовской области.