В России назвали один из самых безопасных видов транспорта

В Ассоциации операторов микромобильности назвали самокаты безопасным транспортом

Электросамокаты являются для россиян новым транспортным средством, к которому они пока не привыкли, однако сейчас это один из самых безопасных видов транспорта, заявила «Радиоточке НСН» директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Она добавила, что паника из-за огромного роста числа происшествий с электросамокатами необоснованна, и назвала ее хайпом. Эрдман сказала об этом, отвечая на примечание издания о том, что в январе-сентябре текущего года число происшествий с этими транспортными средствами выросло на 216 процентов.

«Эти цифры — относительные. Нужно учитывать и двукратный рост флота СИМ (средства индивидуальной мобильности — прим. «Ленты.ру»), и рост числа частных самокатов, которых сейчас по всей России около 500 тысяч, и количество поездок на этих самокатах, которое увеличилось минимум в два раза, может, и в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым сезоном», — сказала она. Эрдман подчеркнула, что с 1 марта ГИБДД фиксирует аварии не как «пешеход-пешеход», а «пешеход-СИМ», из-за чего они и стали попадать в эту статистику.

Тем временем в Госдуме призвали запретить электросамокаты в России. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи аварий с участием электросамокатов и других СИМ — это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.