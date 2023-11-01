Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 1 ноября 2023Россия

В России втрое выросло число ДТП с участием электросамокатов

В России втрое выросло число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) — это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД, пишет «Коммерсантъ».

В результате ДТП с участием электросамокатов в 2023 году врачи не смогли спасти 31 человека, травмы получили 2,72 тысячи человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. Более четверти происшествий случилось на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах, еще 22 процента — на регулируемых пешеходных переходах.

Чаще всего в аварии на электросамокатах попадают в Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. 42 процента пострадавших в ДТП с СИМ — россияне в возрасте до 20 лет.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения. Теперь перемещаться на средствах индивидуальной мобильности, среди которых, в частности, электросамокаты, по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.

После этого, чтобы снизить аварийность с СИМ, власти предложили новый пакет ограничивающих мер. Так, в июле Минтранс анонсировал дополнительные меры по регулированию движения электросамокатов в России. В Совфеде впоследствии сообщили о работе над законопроектом, который предлагает повысить сумму штрафа за управление СИМ в нетрезвом виде.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      США и Израиль задумались об отправке миротворцев в Газу

      Хайди Клум в образе павлина нарядила мужа в яйцо на Хеллоуин

      Ученые рассказали о роли сахара в рационе человека

      Железнодорожные перевозки в России резко подорожали

      В Палестине сравнили планы Израиля по переселению жителей Газы с началом войны

      Игроки киевского «Хита» по футзалу отказались жать руку россиянину

      Уголовник захотел теплицу и демонтировал шумоизоляцию на федеральной трассе

      Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

      Названы лучшие детские поликлиники Москвы

      В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости