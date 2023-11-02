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19:38, 2 ноября 2023Среда обитания

Популярный комик назвал большую проблему Москвы

Юморист Илья Соболев назвал потребительский интерес приезжих проблемой Москвы

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Звезда шоу Comedy Club на ТНТ Илья Соболев считает большой проблемой то, что в Москву приезжают только ради заработков. Своими размышлениями о характере столичной жизни он поделился в одном из выпусков «Самого Лучшего Семейного Подкаста», который был посвящен путешествиям.

Речь о Москве зашла в ходе игры, в которой Соболеву с супругой предложили выбрать лучший город для переезда. Популярный юморист искренне считает, что столица притягивает к себе преимущественно тех, кто хочет лишь «высосать из нее бабки» и уехать. Такой потребительский интерес приезжих Соболев видит закономерным для столицы. При этом само пребывание в Москве для него разительно не отличается от жизни в Санкт-Петербурге, в котором пара проживает в данный момент.

Наталья Соболева, однако, променять Северную столицу на Москву не согласна. В отличие от мужа, она видит большую разницу в стиле жизни двух мегаполисов. По ее мнению, Петербург душевнее, не говоря уже о загруженных московских автодорогах. В городе на Неве ее путь в любую точку занимает максимум 40 минут, отметила Наталья.

Ранее популярный российский стендапер Сергей Орлов назвал район Чистых прудов и ЦСКА любимыми в столице. Кроме того, Орлову нравится район Динамо, Пресни и улицы 1905 года: при всех прелестях центрального местоположения район тихий и спокойный.

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      Виктория Клабукова
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