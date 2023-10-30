Известный комик назвал любимые районы в Москве

Комик Сергей Орлов назвал районы Чистые пруды и ЦСКА любимыми в столице

Популярный российский стендапер Сергей Орлов назвал район Чистых прудов и ЦСКА любимыми в столице. Об этом он рассказал в гостях у блогера Эльдара Джарахова.

На станции метро Чистые пруды Орлов в данный момент проживает, а на ЦСКА раскинулся любимый парк комика — Ходынское поле. Кроме того, Орлову нравится район улицы 1905 года: при всех прелестях центрального местоположения район тихий и спокойный. В этом с Орловым солидарен и ведущий передачи. Также среди привлекательных районов столицы были перечислены Динамо и Пресня. Именно в Пресненском районе юморист хотел бы остановиться навсегда, поделился он в эфире.

Сам Орлов родился в якутском поселке Депутатский и отмечает, что ни одно воспоминание о жизни на малой родине он не хотел бы пережить вновь. Когда комик прилетел в Москву, его посетило чувство возвращения домой. Поняв, что обратного билета у него нет, Орлов почувствовал облегчение после долгих лет «скитаний». «К сожалению, я себя никогда не чувствовал в своей тарелке там, где я жил», — откровенно сказал Орлов.

О первых годах жизни в Москве, какими бы тяжелыми они ни были, комик всегда говорит с упоением. Семейный переезд в столицу стендапер помнит детально: в аэропорт супруги прибыли с двумя чемоданами и мультиваркой, которую они взяли в кредит еще в Якутске. Спустя два дня они сняли «однушку» в Жулебино. В местную школу поступила и дочка Орлова.

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