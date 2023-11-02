Стала известна возможная причина расправы над главой судебных приставов Рязани

В Рязани главу судебных приставов могли убить из-за конфликта с коллекторами

Причиной расправы над начальником отдела службы судебных приставов Рязани Сергеем Калужным мог стать конфликт с коллекторскими агентствами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, пристав не давал ход некоторым исполнительным производствам, поэтому на него самого подавали в суд взыскатели. На этом фоне следователи решили, что происшествие случилось именно из-за профессии мужчины. Его работа могла сподвигнуть кого-то из кредиторов на крайние меры.

2 ноября стало известно, что на Калужного напали у его дома, когда он возвращался с работы с пакетами продуктов в руках. В мужчину выстрелили три раза.