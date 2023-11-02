Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:45, 2 ноября 2023Из жизни

Мятежного миллиардера заподозрили в подкупе избирателей туалетной бумагой

Миллиардера Гоу заподозрили в подкупе избирателей на Тайване туалетной бумагой

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Одного из самых богатых жителей Тайваня, основателя компании Foxconn Терри Гоу, заподозрили в подкупе избирателей туалетной бумагой во время подготовки к президентским выборам. Об этом сообщает CNA.

Мятежный 73-летний миллиардер баллотируется на выборы, которые пройдут в 2024 году, в качестве независимого кандидата. Чтобы принять участие, ему нужно было собрать 290 тысяч подписей до 2 ноября. Гоу сообщил, что ему удалось это сделать, и 1 ноября подал их в избирательную комиссию.

Позже представители прокуратуры уезда Юньлинь сообщили, что им поступила информация о подкупе потенциальных избирателей, поставивших подписи. Сообщалось, что в ходе кампании их поощряли коробками с туалетной бумагой, которые стоят 900 новых тайваньских долларов (около 2,6 тысячи рублей).

Изначально во взяточничестве заподозрили 13 человек из местной ассоциации фермеров, 10 из них отпустили после допроса. Остальным установили залог в размере 200 тысяч новых тайваньских долларов (около 576 тысячи рублей). Если их признают виновными, им грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф от одного до десяти миллионов новых тайваньских долларов.

Материалы по теме:
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021
«Если драка началась, надо драться» США готовят союзников к битве за Тихий океан. Чем это угрожает России и Китаю?
«Если драка началась, надо драться»США готовят союзников к битве за Тихий океан. Чем это угрожает России и Китаю?
21 апреля 2023
Китай, уходи! На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Китай, уходи!На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
13 января 2020

Терри Гоу прославился как основатель компании Foxconn, выполняющей заказы по сборке смартфонов таких технологических гигантов, как Apple и Sony. Крупнейший из его объектов, известный как «город iPhone», находится в Китае. Бизнесмен отвергает свои связи с Пекином, хоть и считает нужным участвовать в процессе налаживания отношений с материковым Китаем.

В августе 2023 года он сообщил, что собирается участвовать в выборах. «За последние семь лет я стал свидетелем того, как Тайвань из процветающего государства скатился в пропасть по многим вопросам, от экономики и национальной обороны до международных отношений, — сказал Гоу. — Если мы отступим сейчас, будет слишком поздно спасти Тайвань от падения. Мы должны свергнуть Демократическую прогрессивную партию (правящую партию на Тайване — прим. «Ленты.ру»)».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Кто ее купил и зачем?

      Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

      Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

      Оказавшаяся под волной на пирсе туристка попала на видео и прослыла идиоткой

      В полицию российского города прибыла проверка из Москвы

      Жители российского города испугались «кровавых» сосулек

      Вышла последняя песня The Beatles

      «Калашников» испытал новый укороченный АК-19

      В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

      В США высказались о финансовой помощи Украине и Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости