Мятежного миллиардера заподозрили в подкупе избирателей туалетной бумагой

Миллиардера Гоу заподозрили в подкупе избирателей на Тайване туалетной бумагой

Одного из самых богатых жителей Тайваня, основателя компании Foxconn Терри Гоу, заподозрили в подкупе избирателей туалетной бумагой во время подготовки к президентским выборам. Об этом сообщает CNA.

Мятежный 73-летний миллиардер баллотируется на выборы, которые пройдут в 2024 году, в качестве независимого кандидата. Чтобы принять участие, ему нужно было собрать 290 тысяч подписей до 2 ноября. Гоу сообщил, что ему удалось это сделать, и 1 ноября подал их в избирательную комиссию.

Позже представители прокуратуры уезда Юньлинь сообщили, что им поступила информация о подкупе потенциальных избирателей, поставивших подписи. Сообщалось, что в ходе кампании их поощряли коробками с туалетной бумагой, которые стоят 900 новых тайваньских долларов (около 2,6 тысячи рублей).

Изначально во взяточничестве заподозрили 13 человек из местной ассоциации фермеров, 10 из них отпустили после допроса. Остальным установили залог в размере 200 тысяч новых тайваньских долларов (около 576 тысячи рублей). Если их признают виновными, им грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф от одного до десяти миллионов новых тайваньских долларов.

Терри Гоу прославился как основатель компании Foxconn, выполняющей заказы по сборке смартфонов таких технологических гигантов, как Apple и Sony. Крупнейший из его объектов, известный как «город iPhone», находится в Китае. Бизнесмен отвергает свои связи с Пекином, хоть и считает нужным участвовать в процессе налаживания отношений с материковым Китаем.

В августе 2023 года он сообщил, что собирается участвовать в выборах. «За последние семь лет я стал свидетелем того, как Тайвань из процветающего государства скатился в пропасть по многим вопросам, от экономики и национальной обороны до международных отношений, — сказал Гоу. — Если мы отступим сейчас, будет слишком поздно спасти Тайвань от падения. Мы должны свергнуть Демократическую прогрессивную партию (правящую партию на Тайване — прим. «Ленты.ру»)».