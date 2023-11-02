Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:1
Завершен
Роман Сафиуллин
Париж
Ботик ван де Зандсхулп
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Париж
Салават Юлаев
0:0
Перерыв
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа A
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа D
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|Группа B
16:37, 2 ноября 2023Спорт

«Торино» захотел вернуть Миранчука

Sport24: «Торино» заинтересован в возвращении Алексея Миранчука в зимнее окно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Итальянский «Торино» захотел вернуть российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, команда по-прежнему заинтересована в Миранчуке и рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером 28-летнего игрока зимой. Отмечается, что основной проблемой являются высокие финансовые требования как со стороны «Аталанты», так и со стороны самого полузащитника.

Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Торино». Он сыграл за клуб в 31 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года. Его соглашение с итальянской командой рассчитано до 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      Назван новый срок запуска российского «Биона-М» №2

      На Украине журналиста The Times обвинили в дезинформации

      Помощник российского судьи сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места ДТП

      Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

      Названо необходимое для разминирования Украины время

      Минфин США расширил санкции против России

      Украина попыталась устроить взрыв на российской АЭС

      США расширили санкции против российских банков

      Врач перечислила простые меры профилактики инсульта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости