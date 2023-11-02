«Торино» захотел вернуть Миранчука

Sport24: «Торино» заинтересован в возвращении Алексея Миранчука в зимнее окно

Итальянский «Торино» захотел вернуть российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, команда по-прежнему заинтересована в Миранчуке и рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером 28-летнего игрока зимой. Отмечается, что основной проблемой являются высокие финансовые требования как со стороны «Аталанты», так и со стороны самого полузащитника.

Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Торино». Он сыграл за клуб в 31 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года. Его соглашение с итальянской командой рассчитано до 2025 года.