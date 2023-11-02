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00:13, 3 ноября 2023Спорт

Тренер назвала преимущества выполнения приседаний

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала преимущества выполнения приседаний. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что упражнение помогает бороться с лишним весом и ускоряет процесс сжигания жира. Кроме того, приседания укрепляют ноги и сухожилия, увеличивают подвижность и обеспечивают суставы необходимой смазкой, предотвращая их изнашивание, поддерживают тонус нижней части тела и улучшают осанку.

При этом исключить упражнение из программы тренировок лучше тем, у кого есть травмы коленного сустава и позвоночника. Также не рекомендуется выполнять приседания людям с варикозом и проблемами с артериальным давлением.

27 октября фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Михаил Прыгунов назвал оптимальный интервал отдыха между подходами. Он заявил, что при выполнении приседаний или жима отдыхать между подходами нужно две-три минуты.

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      Анастасия Борисова
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