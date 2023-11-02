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20:27, 2 ноября 2023Спорт

ЦСКА вышел в плей-офф Кубка России

ЦСКА победил «Оренбург» и вышел в плей-офф Кубка России, Чалов сделал дубль

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче шестого тура Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. На 35-й минуте пенальти реализовал нападающий «армейцев» Федор Чалов. Через две минуты счет сравнял полузащитник Эмирджан Гюрлюк. На 42-й минуте вновь вывел форвард ЦСКА Антон Заболотный. Окончательный счет во встрече на 74-й минуте установил Чалов, сделав дубль.

Таким образом, после шести матчей ЦСКА занял первое место в группе А, набрав 11 очков, и вышел в следующий раунд Кубка России. «Оренбург» занял второе место, имея такое же количество очков и уступив москвичам по дополнительным показателям, и также вышел в следующий раунд.

В прошлом году ЦСКА обладателем Кубка России. В финале команда оказалась сильнее «Краснодара» в послематчевой серии пенальти.

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      Анастасия Борисова
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