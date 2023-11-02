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12:08, 2 ноября 2023Экономика

У россиян стало меньше наличных денег

Объем наличных на руках у россиян в октябре сократился на 150 миллиардов рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В октябре объем наличных денег, присутствующих в обращении у россиян, уменьшился на 150,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленную статистику ЦБ РФ.

В начале четвертого квартала россияне стали возвращать наличность в банки в 5,4 раза чаще, чем в сентябре. В первый месяц осени этот показатель, согласно данным Банка России, составил 27,9 миллиарда рублей. При этом именно в сентябре стала заметна тенденция перевода накопленных средств на счета. В предыдущие полтора года эти процессы были связаны только с сезонностью.

Уменьшение объема наличных в обращении может объясняться увеличением ставок по депозитам, полагают аналитики. С середины третьего квартала объем депозитов физлиц в банках увеличился на 1,76 триллиона рублей.

Ранее россиянам дали совет по вкладам. На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 15 процентов наиболее выгодным способом распорядиться средствами станут депозиты, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Эксперт предупредил, что ситуация с высокими ставками вряд ли продлится долго, поскольку это может иметь вред для экономики.

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      Лилиана Набиуллина
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