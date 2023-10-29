Россиянам дали совет по вкладам

Экономист Ордов назвал вклады с текущей ставкой очень выгодными

После повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) до 15 процентов вклады для россиян станут очень привлекательными. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он дал совет, как наиболее выгодно распорядиться сбережениями.

Если есть свободные средства, сейчас ничего более выгодного, чем отнести их на депозит, нет Константин Ордов экономист

«Традиционно стоит воспользоваться ситуацией, которая достаточно уникальная и вряд ли продлится долго, потому что для экономики ставки подобного рода могут оказаться губительными. Для нас, как для пользователей банковскими продуктами, это хорошая ситуация, когда можно воспользоваться уникальным предложением по беспрецедентно высоким ставкам. Вполне вероятно, что надо из матраса все деньги забрать и отнести их в банк. Вопрос только в том, насколько банк готов по этим высоким ставкам предложить длительные депозиты. Вы придете в банк и увидите, что по этим очень комфортным и очень приятным ставкам вам предложат лишь на три месяца открыть депозит», — сказал экономист.

Константин Ордов отметил, что в дальнейшем стоит внимательно мониторить предложения банков, чтобы успеть переложить деньги под более выгодный процент. Также он считает, что перекладывать средства с уже действующего депозита может быть невыгодно, так как есть риск потерять накопленный доход.

27 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 15 процентов. Это уже четвертое повышение подряд. С июня показатель вырос вдвое с 7,5 процента. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятор объясняет повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий.