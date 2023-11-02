Украина попыталась устроить взрыв на российской АЭС

Shot: ВСУ попытались устроить взрыв на Курской АЭС с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотника устроить взрыв на Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, 2 ноября около 12:00 сотрудник безопасности российской АЭС обнаружил во время патрулирования ее территории упавший дрон самолетного типа. Украинский беспилотник оказался начинен взрывчаткой, однако она не сдетонировала.

Как пишет канал, разрушений нет. О пострадавших также не сообщается. Власти Курской области информацию о произошедшем пока не подтверждали.

Ранее, 26 октября, ВСУ силами трех беспилотников попытались атаковать город-спутник Курской АЭС Курчатов. Один из беспилотников упал и взорвался возле склада ядерных отходов, повредив его фасад. Информация о пострадавших не поступала.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после инцидента заявил, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной не только на Запорожской АЭС».