Украина потребовала от Турции объяснить визит делегации из Ялты в страну

МИД Украины потребовал от Турции объяснить визит делегации из Ялты на форум

Киев потребовал от Турции объяснить визит делегации из Ялты в страну для участия в форуме всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Об этом сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко заявил, что Украина относится к сложившейся ситуации с полной серьезностью. Министерство запросило у Анкары официальные объяснения о статусе прибывшей из Крыма делегации, состоящей из представителей ялтинской администрации. По сведениям чиновника, на заседании могли обсуждать вероятность установления побратимских связей Ялты с одним из районов Стамбула.

Ранее президент Турции Эрдоган высказался о статусе Крыма. Он заявил, что Россия никогда не покинет полуостров. В Госдуме РФ ответили, что слова турецкого лидера о том, что Украина не добьется успеха в захвате Крыма, являются сигналом Западу.