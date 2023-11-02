Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:58, 2 ноября 2023Мир

Украина потребовала от Турции объяснить визит делегации из Ялты в страну

МИД Украины потребовал от Турции объяснить визит делегации из Ялты на форум

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Киев потребовал от Турции объяснить визит делегации из Ялты в страну для участия в форуме всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Об этом сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко заявил, что Украина относится к сложившейся ситуации с полной серьезностью. Министерство запросило у Анкары официальные объяснения о статусе прибывшей из Крыма делегации, состоящей из представителей ялтинской администрации. По сведениям чиновника, на заседании могли обсуждать вероятность установления побратимских связей Ялты с одним из районов Стамбула.

Ранее президент Турции Эрдоган высказался о статусе Крыма. Он заявил, что Россия никогда не покинет полуостров. В Госдуме РФ ответили, что слова турецкого лидера о том, что Украина не добьется успеха в захвате Крыма, являются сигналом Западу.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в Антарктиде

      Женщину признали виновной в организации секс-вечеринок для малолетнего сына

      Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя россиянка оказалась беременна

      Россиянка вонзила в живот любовника нож из-за вылитого в раковину супа

      В США предложили поставлять России предназначенное для ВСУ оружие

      В России предложили ограничить продажи одного вида мороженого

      В Италии назвали провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

      В Рязани застрелили начальника службы судебных приставов

      Российская девушка-боец ММА Янькова оценила возможный отъезд из страны

      Названо число жертв от ударов Израиля по лагерю беженцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости