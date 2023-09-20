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10:04, 20 сентября 2023Россия

В Госдуме увидели сигнал в словах Эрдогана о Крыме

Депутат Госдумы Белик увидел сигнал Западу в словах Эрдогана о Крыме

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украина не добьется успеха в захвате Крыма, являются сигналом Западу. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

19 сентября, Эрдоган, высказываясь о статусе полуострова, заявил, что Россия никогда не покинет Крым. Турецкий президент вспомнил переговоры на тему Крыма с российским коллегой Владимиром Путиным, которые, по его словам, не дали результата.

«Эрдоган вслух озвучил то, о чем давно говорят не только в западном истеблишменте, но даже в обычном обществе. Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым», — считает парламентарий.

По мнению Белика, все претензии Киева на полуостров тщетны и ущербны. Аналогично Россия не уступит территории новых регионов, которые вошли в ее состав.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев ответил на угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова «выкурить россиян» из Крыма. Парламентарий заявил, что полуостров будет полностью безопасен, когда будут ликвидированы все исходящие извне угрозы.

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    Анастасия Шейкина
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