В Госдуме ответили на угрозы главы СНБО Украины «выкурить россиян» из Крыма

Ивлев: Крым будет полностью безопасен после ликвидации исходящей от Киева угрозы

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил на угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова «выкурить россиян» из Крыма. Своим мнением на этот счет он поделился с РИА Новости.

«Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима», — заявил Ивлев.

Ранее в интервью «Украинскому радио» Данилов заявил, что «если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия». Он также пообещал, что атаки на полуостров продолжатся.