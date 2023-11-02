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17:48, 2 ноября 2023Силовые структуры

Устроившего слежку за бывшим депутатом Рады Царевым россиянина отправили в СИЗО

Суд арестовал на 2 месяца жителя Ялты, следившего за Царевым по заданию СБУ

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд в Симферополе арестовал на два месяца жителя Ялты, который подозревается в организации слежки за бывшим депутатом Верховной Рады Украины Олегом Царевым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Ранее задержанный дал сотрудникам ФСБ признательные показания. Во время допроса он признался, что был завербован в январе 2023 года сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили покушение на Царева. В феврале подозреваемый устроился на работу в санаторий, где проживал политик, и собирал информацию о его передвижениях.

Покушение на экс-нардепа совершено в ночь на 27 октября в Ялте.

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