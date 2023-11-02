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01:59, 2 ноября 2023Мир

В Белом доме заявили о скором завершении карьеры Нетаньяху

Politico: Байден полагает, что карьера Нетаньяху близка к завершению
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден полагает, что карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к завершению. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, американский лидер обсуждает это не только во внутреннем кругу, но и с самим израильским лидером. В Белом доме считают, что Нетаньяху будет в числе тех, кого соотечественники признают ответственным за военно-политические ошибки, уточняет Politico.

Как отметили два источника, Байден в разговоре с Нетаньяху предложил ему подумать об уроках, которыми он поделится с преемником.

Ранее стало известно, что демократическая партия США раскололась из-за ситуации в Израиле. Дело в том, что в партию входят как произраильские, так и пропалестинские конгрессмены, позиция некоторых из них обусловлена происхождением.

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      Юлия Мискевич
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