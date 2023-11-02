В Британии указали на риск добить Байдена третьим параллельным конфликтом

Times: вероятный конфликт вокруг Тайваня рискует добить президентство Байдена

Если в мире начнется третий конфликт параллельно с событиями на Украине и на Ближнем Востоке, появится риск добить президентство Джо Байдена. Такая вероятность возникнет, если обострится ситуация вокруг Тайваня, указывает британское издание The Times.

В статье сообщается, что нападение палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль и последовавший за этим вооруженный конфликт в секторе Газа стали для США «медвежьей ловушкой». В таких условиях разморозка американской стороной активов Ирана на шесть миллиардов долларов вызвала у союзников Вашингтона недоумение. «В глазах хозяев ХАМАС президент США, должно быть, выглядел абсолютным дураком», — отмечается в материале.

Обстановка в мире становится все более сложной, и в связи с этим роль США как сверхдержавы чаще подвергается испытаниям. По мнению британских журналистов, американское правительство действует «на пределе своих возможностей».

«Есть опасения, что мозг Байдена попросту расплавится, если на горизонте появится третий крупный международный кризис — если Китай, почувствовавший замешательство Соединенных Штатов, решит напасть на Тайвань», — сказано в статье. Автор указывает, что в этом случае американцы могут допустить множество ошибок, поэтому самые серьезные испытания ждут Байдена, который поочередно «спотыкается» о каждый новый кризис на пути к следующим выборам, впереди.

Ранее Байден объяснил свое желание переизбраться на пост президента США. По его словам, Республиканская партия и, в частности, экс-президент Дональд Трамп «полны решимости разрушить американскую демократию».