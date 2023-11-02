В Петербурге восьмимесячная девочка попала в больницу после чаепития

В Петербурге восьмимесячная девочка попала в больницу с ожогами после чаепития

В Санкт-Петербурге восьмимесячная девочка из Москвы попала в больницу с ожогами после чаепития. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, дошкольница вместе с матерью приехала в Северную столицу. В гостях у знакомых во время чаепития девочка сидела на коленях у родительницы, а та по своей неосторожности опрокинула кружку.

В результате ребенок получил термические ожоги второй и третьей степени 10 процентов тела. Малышке вызвали скорую помощь, ее отвезли вместе с матерью в реанимационное отделение.

До этого сообщалось, что в Уфе двухлетний мальчик выпил средство для очистки жира и стойких загрязнений. Детсадовца госпитализировали, врачи диагностировали у него химический ожог пищевода второй-третьей степени.

Ранее стало известно, что в Сургуте младенец провел в реанимации несколько дней после игры с каплями для носа. Происшествием заинтересовались сотрудники полиции.