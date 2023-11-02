Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 2 ноября 2023Россия

В Петербурге восьмимесячная девочка попала в больницу после чаепития

В Петербурге восьмимесячная девочка попала в больницу с ожогами после чаепития

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге восьмимесячная девочка из Москвы попала в больницу с ожогами после чаепития. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, дошкольница вместе с матерью приехала в Северную столицу. В гостях у знакомых во время чаепития девочка сидела на коленях у родительницы, а та по своей неосторожности опрокинула кружку.

В результате ребенок получил термические ожоги второй и третьей степени 10 процентов тела. Малышке вызвали скорую помощь, ее отвезли вместе с матерью в реанимационное отделение.

До этого сообщалось, что в Уфе двухлетний мальчик выпил средство для очистки жира и стойких загрязнений. Детсадовца госпитализировали, врачи диагностировали у него химический ожог пищевода второй-третьей степени.

Ранее стало известно, что в Сургуте младенец провел в реанимации несколько дней после игры с каплями для носа. Происшествием заинтересовались сотрудники полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы «Вагнера» создали новый отряд

      Пассажирский самолет сел с лопнувшим колесом и нарушил работу аэропорта

      Орбан назвал Казахстан своим домом

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

      В США заявили о презрении к Зеленскому на Западе

      Израиль впервые применил высший эшелон ПРО

      Командира разбившегося в российском регионе Ми-8 осудят за нарушение правил

      Назван не подходящий для хранения рядом с картофелем овощ

      МИД России назвал условия возобновления зерновой сделки

      Сотрудника Минобороны арестовали по делу об аферах с пиломатериалами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости