В полицию российского города прибыла проверка из Москвы

В управление полиции по Екатеринбургу нагрянула проверка из Москвы

В управление МВД по Екатеринбургу приехала проверка из Москвы. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, визит столичных проверяющих может быть связан с резонансным делом участкового, которого подозревают в лишении жизни двоих пенсионеров и краже. После случившегося в ведомстве могут пройти увольнения, уверен один из источников. Кроме того, в местных отделах полиции наблюдается нехватка кадров, с чем тоже может разобраться проверка.

Полицейского с тремя пулевыми ранениями обнаружили в понедельник, 30 октября. До этого он расследовал дело о расправе над двумя пенсионерами и опрашивал их родственников, которых подозревали в причастности к преступлению ради кражи семи миллионов рублей.