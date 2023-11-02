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11:41, 2 ноября 2023Россия

В российском городе рядом с детсадом нашли осколочную гранату

V1.ru: в Волгограде коммунальщики нашли осколочную гранату рядом с детским садом

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Волгограде коммунальщики нашли осколочную гранату рядом с детским садом во дворе одного из домов на улице Удмуртской. Об этом сообщил российский портал V1.ru.

По данным издания, боеприпас заметили в траве. Горожане обратились в экстренные службы по номеру 112. Однако за 20 минут к ним никто так и не доехал.

«Мы тут дежурим, потому что непонятно — настоящая она или нет, сорвана чека или нет», — поделилась одна из сотрудниц.

Заведующая детским садом не стала комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом 66-летняя пенсионерка разбирала вещи в сарае на даче и нашла реактивную противотанковую гранату (РПГ-26).

Эксперты в тот же день изъяли предмет. Орудие было завернуто в промасленную бумагу.

До этого в Смоленске пятиклассник нашел в клумбе гранату и принес ее в школу.

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      Анна Щербакова
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