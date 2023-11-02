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08:40, 2 ноября 2023Россия

В российском городе столкнулись 15 автомобилей

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись 15 автомобилей, никто не пострадал

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись 15 автомобилей, в результате ДТП в российском городе никто не пострадал. Об этом пишет издание «РБК-Новосибирск».

В региональном ГИБДД пояснили, что инцидент произошел в районе дома №3, расположенного по Холмскому проезду. К месту аварии были направлены дополнительные наряды Госавтоинспекции, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

До этого сообщалось, что в Москве на Марксистской улице произошло массовое ДТП с участием шесть автомобилей. За помощью к медикам обратились три человека.

Еще раньше в подмосковных Химках на трассе столкнулись сразу 12 автомобилей. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

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      Анна Щербакова
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