В центре Москвы столкнулись шесть автомобилей

В Москве на Марксистской улице произошло ДТП с 6 автомобилями

В Москве на Марксистской улице произошло массовое ДТП с участием шесть автомобилей, в результате которого пострадало трое человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Массовое ДТП произошло на Марксистской улице в центре Москвы — там столкнулись 6 автомобилей. По нашим данным, пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь», — говорится в публикации.

4 сентября в Химках на трассе столкнулись сразу 12 автомобилей. В результате случившегося никто не пострадал.