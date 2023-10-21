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12:15, 21 октября 2023Россия

В центре Москвы столкнулись шесть автомобилей

В Москве на Марксистской улице произошло ДТП с 6 автомобилями

Кадр: Telegram-канал 112

В Москве на Марксистской улице произошло массовое ДТП с участием шесть автомобилей, в результате которого пострадало трое человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Массовое ДТП произошло на Марксистской улице в центре Москвы — там столкнулись 6 автомобилей. По нашим данным, пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь», — говорится в публикации.

4 сентября в Химках на трассе столкнулись сразу 12 автомобилей. В результате случившегося никто не пострадал.

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      Глеб Бажуткин
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