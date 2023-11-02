В Сочи началась реконструкция сквера Влюбленных

В Сочи в сквере Влюбленных появятся новая уличная мебель и клумбы

Началась работа по реконструкции сквера Влюбленных в Хостинском районе в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Работы по масштабному обновлению сквера ведутся на площади 1,2 гектара. «Более половины территории занимают зеленые насаждения. Их сохраним и приумножим», — говорит Копайгородский. По словам главы города, все пожелания жителей при реконструкции были учтены.

Так, в зонах отдыха появятся новая уличная мебель, клумбы и арт-объекты. Кроме того, в сквере установят художественную подсветку и ночное освещение. Закончить работы планируется до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Сочи благоустроят гостевой маршрут по улице Победы. В обновленном общественном пространстве установят многоструйные водопады в обрамлении зелени и парковую мебель.

