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17:06, 2 ноября 2023Моя страна

В Сочи началась реконструкция сквера Влюбленных

В Сочи в сквере Влюбленных появятся новая уличная мебель и клумбы

Фото: VPales / Shutterstock / Fotodom

Началась работа по реконструкции сквера Влюбленных в Хостинском районе в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Работы по масштабному обновлению сквера ведутся на площади 1,2 гектара. «Более половины территории занимают зеленые насаждения. Их сохраним и приумножим», — говорит Копайгородский. По словам главы города, все пожелания жителей при реконструкции были учтены.

Так, в зонах отдыха появятся новая уличная мебель, клумбы и арт-объекты. Кроме того, в сквере установят художественную подсветку и ночное освещение. Закончить работы планируется до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Сочи благоустроят гостевой маршрут по улице Победы. В обновленном общественном пространстве установят многоструйные водопады в обрамлении зелени и парковую мебель.

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      Алиса Удовик
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