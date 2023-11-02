В зоне СВО испытают новый дрон «Привет-мини»

Дрон-разведчик «Привет-мини» отправили на испытания в зону СВО

Легкий разведывательный дрон «Привет-мини», выполненный по схеме «летающее крыло», отправили на испытания в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Око» сообщили ТАСС.

В КБ отметили, что доступный дрон ближнего радиуса действия получил недорогую камеру. Запускаемый с руки прототип беспилотника поставили в несколько подразделений, в том числе имеющих опыт применения дрона «Привет-82», разработанного специалистами организации.

Помимо низкой стоимости, новый беспилотник отличается простотой управления. «Привет-мини» предназначен для применения на уровне роты без длительной подготовки оператора. В КБ сообщили, что аппарат может работать на высоте около 300-400 метров, на которой дрон не слышно и практически не видно. Там также добавили, что беспилотник показал высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Аппарат планируют применять для ближней разведки. «Речь идет не о долгом барражировании и поиске серьезных целей, а именно о "слетать посмотреть", произвести корректировку артиллерии или объективный контроль. Разработаны дневная и ночная версии аппарата, они различаются цветом корпуса, дневными и ночными камерами и тепловизором», — сказал представитель организации.

В октябре представитель компании «Группа защита-ЮТТА» Александр Калинин сообщил, что дрон-сапер «Стрекоза», предназначенный для поиска самодельных взрывных устройств, начали испытывать в максимально приближенных к реальным условиях.