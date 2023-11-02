Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:48, 2 ноября 2023Наука и техника

В зоне СВО испытают новый дрон «Привет-мини»

Дрон-разведчик «Привет-мини» отправили на испытания в зону СВО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Легкий разведывательный дрон «Привет-мини», выполненный по схеме «летающее крыло», отправили на испытания в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Око» сообщили ТАСС.

В КБ отметили, что доступный дрон ближнего радиуса действия получил недорогую камеру. Запускаемый с руки прототип беспилотника поставили в несколько подразделений, в том числе имеющих опыт применения дрона «Привет-82», разработанного специалистами организации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Помимо низкой стоимости, новый беспилотник отличается простотой управления. «Привет-мини» предназначен для применения на уровне роты без длительной подготовки оператора. В КБ сообщили, что аппарат может работать на высоте около 300-400 метров, на которой дрон не слышно и практически не видно. Там также добавили, что беспилотник показал высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Аппарат планируют применять для ближней разведки. «Речь идет не о долгом барражировании и поиске серьезных целей, а именно о "слетать посмотреть", произвести корректировку артиллерии или объективный контроль. Разработаны дневная и ночная версии аппарата, они различаются цветом корпуса, дневными и ночными камерами и тепловизором», — сказал представитель организации.

В октябре представитель компании «Группа защита-ЮТТА» Александр Калинин сообщил, что дрон-сапер «Стрекоза», предназначенный для поиска самодельных взрывных устройств, начали испытывать в максимально приближенных к реальным условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      В зоне СВО погиб российский ас-оператор беспилотников

      Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили на свидании в театре

      Морские звезды оказались головами

      Латвия введет запрет на нахождение в стране российских машин

      В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

      Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

      На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

      В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

      Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости