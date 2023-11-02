Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:39, 2 ноября 2023Забота о себе

Врач предостерег от сушки белья на батареях

Инфекционист Деннинг: сушка белья на батареях вызывает рост плесневых грибков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сушка постиранного белья на радиаторах отопления может привести к распространению плесневых грибов рода Aspergillus, способных вызывать у человека опасное заболевание. Об этом предупредил профессор инфекционных заболевания в Манчестерском университете Дэвид Деннинг, пишет Daily Mirror.

Дэннинг рассказал, что влажная одежда, которую достали из одной партии стирки, содержит около двух литров воды, которая затем испаряется в помещении. Высокая влажность в сочетании с теплом от батарей, продолжил инфекционист, приводит к росту грибков рода Aspergillus, которые вызывают заболевания, известные как аспергиллез. «Этот грибок встречается повсеместно. Большинство из нас либо невосприимчивы к нему, либо имеют достаточно здоровый организм, чтобы бороться с инфекцией. Но у страдающих астмой и у людей со слабым иммунитетом, например после химиотерапии, споры грибка могут вызывать кашель и одышку», — предостерег врач.

Материалы по теме:
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023
Когда антибиотики бессильны. Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
Когда антибиотики бессильны.Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
21 апреля 2022

Дэннинг добавил, что аспергиллез в большинстве случаев успешно лечится с помощью лекарств, однако для пациентов с сопутствующими заболеваниями может представлять серьезную опасность для жизни. Чтобы обезопасить свое здоровье и здоровье близких, он рекомендовал сушить белье на улице, в сушильной машине или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от спален и жилых комнат.

Ранее специалист Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймс Логан назвал признаки присутствия в доме невидимых паразитов. По его словам, о наличии клопов в доме говорят пятна на простынях и стенах.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      Бедрос Киркоров отреагировал на слухи о побеге из больницы

      В Конгрессе США призвали Байдена передать Киеву больше ракет ATACMS

      Устроившего слежку за бывшим депутатом Рады Царевым россиянина отправили в СИЗО

      41-летняя Наталья Подольская показала тело в купальнике и восхитила фанатов

      Пьяный мужчина устроил драку на свадьбе и откусил часть пальца гостю

      Назван новый срок запуска российского «Биона-М» №2

      На Украине журналиста The Times обвинили в дезинформации

      Помощник российского судьи сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места ДТП

      Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости