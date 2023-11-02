Врач предостерег от сушки белья на батареях

Инфекционист Деннинг: сушка белья на батареях вызывает рост плесневых грибков

Сушка постиранного белья на радиаторах отопления может привести к распространению плесневых грибов рода Aspergillus, способных вызывать у человека опасное заболевание. Об этом предупредил профессор инфекционных заболевания в Манчестерском университете Дэвид Деннинг, пишет Daily Mirror.

Дэннинг рассказал, что влажная одежда, которую достали из одной партии стирки, содержит около двух литров воды, которая затем испаряется в помещении. Высокая влажность в сочетании с теплом от батарей, продолжил инфекционист, приводит к росту грибков рода Aspergillus, которые вызывают заболевания, известные как аспергиллез. «Этот грибок встречается повсеместно. Большинство из нас либо невосприимчивы к нему, либо имеют достаточно здоровый организм, чтобы бороться с инфекцией. Но у страдающих астмой и у людей со слабым иммунитетом, например после химиотерапии, споры грибка могут вызывать кашель и одышку», — предостерег врач.

Дэннинг добавил, что аспергиллез в большинстве случаев успешно лечится с помощью лекарств, однако для пациентов с сопутствующими заболеваниями может представлять серьезную опасность для жизни. Чтобы обезопасить свое здоровье и здоровье близких, он рекомендовал сушить белье на улице, в сушильной машине или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от спален и жилых комнат.

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