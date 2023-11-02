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18:23, 2 ноября 2023Россия

В Госдуме назвали последствие запрета упаковок по девять яиц

Депутат Гутенев: унификация упаковки для продуктов может ударить по ценам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Если обязать производителей унифицировать упаковку для продуктов питания, это может ударить по ценам, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему сложно отказаться от пачек молока по 925 миллилитров или упаковок яиц по девять штук.

«Здесь двойственная ситуация. С одной стороны, мы понимаем, что очень часто социально значимые товары приобретают уже в пожилом возрасте и утруждать их (пожилых россиян — прим. «Ленты.ру») сопоставлением стоимости в каком-то одном знаменателе — килограмме или литре, — на мой взгляд, тоже бы не стоило. Это вводит в заблуждение, и они не всегда могут сделать оптимальный выбор», — объяснил депутат.

Производители с помощью таких ухищрений стараются получить дополнительную прибыль и конкурентные преимущества

Владимир Гутеневдепутат Госдумы

С другой стороны, единый вариант упаковки сократит разнообразие выбора, считает парламентарий.

«Очень важно не сформировать дополнительные затраты со стороны производителей. Мы исходим из того, чтобы нашим покупателям было комфортно. (...) Мы понимаем, что необходимость переналадки производственных процессов, необходимость затрат на новую упаковку повлечет издержки», — заключил он.

Я абсолютно уверен, что эти издержки производитель переложит на наши с вами плечи, на плечи потребителей. Здесь необходимо еще раз взвесить целесообразность этих затрат и то, какие выгоды наш потребитель получит

Владимир Гутеневдепутат Госдумы

2 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в России скорректировали ГОСТы для фасовки социально значимых продуктов. Теперь, чтобы соответствовать стандарту, производители таких товаров должны продавать их в фиксированных размерах. Так, гречку производителям необходимо фасовать в объеме 500, 1000 или 2000 граммов, а молоко — 200, 250, 500, 1000 и 2000 миллилитров.

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В список социально значимых товаров также входят масла (сливочное и подсолнечное), крупы, макароны, соль, сахар и черный чай.

В ведомстве отметили, что представители бизнеса часто уменьшают объем продуктов и одновременно увеличивают цены. Чтобы этого избежать, Генеральная прокуратура планирует регулярно проверять продавцов, а также привлечь к этому министерство промышленности и торговли и министерство сельского хозяйства.

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