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15:48, 2 ноября 2023Экономика

В России запретили упаковки по девять яиц

В России ужесточили ГОСТы по фасовке яиц и молока

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России скорректировали ГОСТы в отношении объемов фасовки социально значимых продуктов. Таким образом, производители больше не смогут продавать яйца в упаковках по девять штук или молоко объемом от 920 до 985 миллилитров. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Производители продовольственных товаров первой необходимости, желая заявить об их соответствии ГОСТу, теперь должны применять фиксированные значения количества товара. Так, гречку производителям необходимо фасовать в объеме 500, 1000 или 2000 грамм, а молоко — 200, 250, 500, 1000 и 2000 миллилитров.

В список социально значимых товаров также входят масла (сливочное и подсолнечное), различные крупы и макароны, соль, сахар, черный чай.

Представители бизнеса зачастую уменьшают объем продуктов, одновременно наращивая цены, указали в Генпрокуратуре. Во избежание подобных ситуаций ведомство намерено проводить регулярный мониторинг. К реализации новых правил подключатся Минпромторг и Минсельхоз.

По сведениям Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), практику уменьшения упаковки производители стали внедрять на фоне кризиса 2008-2009 годов. Такой подход не являлся нарушением закона, поскольку производители указывали на упаковке верный объем. В августе Генпрокуратура предложила изменить ГОСТы на продовольственные товары.

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      Лилиана Набиуллина
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