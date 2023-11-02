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07:38, 2 ноября 2023Мир

Заместитель Патрушева заявил о дисбалансе в ООН в пользу ставленников США

Заместитель Патрушева: в ООН существует дисбаланс в пользу ставленников США

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В ООН существует явный дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона ООН. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

Венедиктов заявил, что организацию может постичь участь Лиги наций — по мнению замсекретаря Совбеза РФ, ситуацию нужно исправлять. Лига наций, предшественница ООН, прекратила существование в 1946 году.

Политик подчеркнул, что «ооновские структуры зачастую используются для обслуживания западных интересов».

Ранее в ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться.

29 октября министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу республики из ООН. Она заявила, что принятый ООН документ выражает поддержку террористам.

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      Юлия Мискевич
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