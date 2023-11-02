Звезда «Аншлага» рассказала о похудении на 13 килограммов

Звезда «Аншлага» Елена Воробей заявила, что похудела на 13 килограммов

Российская артистка эстрады, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей заявила, что похудела на 13 килограммов. О способах сбросить лишний вес она рассказала KP.RU.

Воробей указала, что, несмотря на похудение, она не считает себя «худышкой» и хотела бы скинуть еще около трех килограммов. «Занимаюсь спортом, слежу за питанием, не ем сладкое вообще, исключила соленое, очень редко позволяю себе спиртное, посещаю массажный кабинет», — рассказала она о том, как поддерживает стройность.

Ранее Елена Воробей рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка раскрыла, что у нее есть хронические заболевания горла, а также проблемы с позвоночником.

До этого пародистка сообщала, что потратила миллионы рублей на операцию дочери Софии Лебенбаум, у которой был сколиоз. По словам юмористки, ее ребенок мог стать инвалидом, так как искривленный позвоночник давил на органы. Операцию делали в Германии.