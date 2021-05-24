Елена Воробей рассказала о миллионных тратах на операцию дочери

Российская пародистка Елена Воробей рассказала, что ей пришлось потратить миллионы рублей на операцию дочери Софии Лебенбаум, страдавшей от сколиоза. О своих тратах она сообщила в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам юмористки, ребенок мог стать инвалидом, так как искривленный позвоночник давил на органы. Воробей увезла дочь в ФРГ и оплатила там операцию.

«Там самое сложное — внести депозитную сумму. Она очень большая. В районе 75-80 тысяч евро», — пожаловалась артистка. По текущему курсу 75 тысяч евро — это около 6,7 миллиона рублей.

Звезда «Аншлага» пояснила, что в клинике депозит вносится с максимальной суммой — за самый плохой сценарий: с максимальной занятостью врачей и за максимальное количество дней в больнице.

В итоге операция прошла успешно. Лебенбаум установили 20 шурупов и две спицы в позвоночник. В настоящее время 18-летняя девушка активно занимается спортом. Она регулярно проверяется у ортопеда, однако не жалуется на боли.

Ранее Воробей согласилась с критикой передачи «Аншлаг» и назвала программу «зашкварным форматом». По словам артистки, когда она находится в зале во время записи концерта и смотрит новые номера, ей тяжело выдавить даже улыбку.