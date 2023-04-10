Елена Воробей рассказала о проблемах со здоровьем

Пародистка Воробей рассказала, что ей по наследству передались проблемы с позвоночником

Звезда юмористической программы «Аншлаг», пародистка Елена Воробей заявила, что у нее есть хронические заболевания горла, а также проблемы с позвоночником. Подробности артистка раскрыла в эфире шоу «Звезды сошлись», запись которого доступна на Rutube.

Воробей рассказала, что проблемы с позвоночником ей передались по наследству. Как уточнила юмористка, у нее обнаружили сразу несколько грыж. «Они (грыжи — прим. «Ленты.ру») были в таком состоянии, что я не могла ни сидеть, ни стоять, ни лежать. (...) Минуту находишься в каком-то положении и возвращается боль», — пожаловалась она и добавила, что ей назначили большое количество лекарств.

По словам Воробей, в итоге ей удалось избавиться от грыж с помощью правильного питания и занятий лечебной физической культурой (ЛФК).

Кроме того, пародистка сообщила, что в детстве ей диагностировали хронический фарингит, ларингит, тонзиллит и гайморит. Эти болезни обострились, когда она переехала в Ленинград (Санкт-Петербург) в 1988 году, чтобы учиться в институте. «Я болела максимальное количество раз в месяц. Дважды в месяц», — вспомнила Воробей.

Через некоторое время она узнала, что эти заболевания можно купировать холодными продуктами. По словам Воробей, теперь если она начинает испытывать боль в горле, то ест мороженое или пьет холодный напиток, после чего неприятный симптом уходит.

Ранее Воробей рассказала, что потратила миллионы рублей на операцию дочери Софии, у которой обнаружили сколиоз. В итоге операция прошла успешно: дочери артистки установили 20 шурупов и две спицы в позвоночник.