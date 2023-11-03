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15:23, 3 ноября 2023Культура

83-летнего Аль Пачино обязали платить многомиллионные алименты

83-летнего Аль Пачино обязали платить 30 тысяч долларов алиментов ежемесячно

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

83-летнего американского актера Аль Пачино обязали платить многомиллионные алименты 29-летней возлюбленной, продюсеру Нур Альфалла. Об этом сообщает Page Six.

Размер ежемесячных выплат составляет 30 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей). Судья также обязал звезду «Лица со шрамом» выплатить Альфалла 110 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей) авансом, 13 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей) за ночную сиделку и покрыть любые медицинские счета, выходящие за рамки медицинского страхования.

Помимо этого, Аль Пачино должен ежегодно вносить депозит в размере 15 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) в фонд образования для своего младшего сына.

В июне стало известно, что Аль Пачино стал отцом. До этого актер потребовал от Нур Альфаллы сделать тест на отцовство. Сообщалось, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем, и он был убежден, что давно бесплоден, поэтому девушка вряд ли вынашивает его ребенка.

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      Варвара Кошечкина
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